Prometeon’dan 250 milyon $'lık ihracat hedefi
1 saat önce
Geçen sene başlattığı satış sonrası hizmeti ProTruck ile Türkiye ekonomisine 3 milyar TL tasarruf vadeden Prometeon, kriz döneminde pazar payını artırdı.
Geçen sene başlattığı satış sonrası hizmeti ProTruck ile Türkiye ekonomisine 3 milyar TL tasarruf vadeden Prometeon, kriz döneminde pazar payını artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:11
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