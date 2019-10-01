Prometeon’dan 250 milyon $'lık ihracat hedefi

Geçen sene başlattığı satış sonrası hizmeti ProTruck ile Türkiye ekonomisine 3 milyar TL tasarruf vadeden Prometeon, kriz döneminde pazar payını artırdı.

Haber Yayın Tarihi:

Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak