Son Dakika Haberleri: PROMEXPO’da geri sayım başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

PROMEXPO’da geri sayım başladı

1 saat önce

Türkiye'de 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019 Fuarı'na odaklandı.

PROMEXPO’da geri sayım başladı, System.String[]

Türkiye'de 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019 Fuarı'na odaklandı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PROMEXPO’da geri sayım başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]