PROMEXPO’da geri sayım başladı
1 saat önce
Türkiye'de 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019 Fuarı'na odaklandı.
Türkiye'de 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019 Fuarı'na odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:16
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