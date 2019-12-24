Prömiyer Hollanda'da - Son Dakika
Son Dakika Magazin Prömiyer Hollanda'da - Son Dakika Magazin

Prömiyer Hollanda'da

6 saat önce

Film 22 Ocak 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin Vocies bölümünde gösterilecek.

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Film 22 Ocak 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin Vocies bölümünde gösterilecek.  Film, İstanbul'da bir belediye başkanı aday adayı olan Kemal Güner'in hikayesini anlatıyor.

Kemal Güner, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:14 
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