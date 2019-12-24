Prömiyer Hollanda'da
6 saat önce
Film 22 Ocak 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin Vocies bölümünde gösterilecek.
Film 22 Ocak 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin Vocies bölümünde gösterilecek. Film, İstanbul'da bir belediye başkanı aday adayı olan Kemal Güner'in hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:14
Son Dakika İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi