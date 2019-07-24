Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda buluşacak

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Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu

Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var