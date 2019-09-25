"Promosyon sektörü yaklaşık 60 bin kişiyi istidam ediyor"

"Promosyon sektörü, yaklaşık 50 milyon dolarlık büyük sektör"

Promosyon Show İstanbul kapılarını ziyarete açtı

İSTANBUL - Matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3D baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce üründen oluşan Promosyon Show İstanbul (Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı), kapılarını açtı.

Kapılarını açan Promosyon Show İstanbul (Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı), 28 Eylül tarihine kadar SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center'da devam edecek. Matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3D baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce üründen oluşan fuar, geniş bir profil ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Fuara 100'den fazla kuruluş katılım gösteriyor.



"Son 10 yıldır tekstil, plastik kalem ve çanta ihracatında iyi durumdayız"

Sektörü değerlendiren HİS Promosyon Yönetim Kurulu Başkanı ve PROMASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Kurt, "Fuarın amacı promosyon sektörüne hizmet etmek, yerli üretimi ön plana çıkarmak, yerli ve ithal ürünleri sergilemek. Sektör daha önce dar bir çerçevede değerlendiriliyordu, artık günümüzde kullandığımız her şey bir promosyon ürünü olma özelliğinde. Son zamanlarda dolar kurundaki artış ve ekonomideki daralmadan dolayı insanlar yerli promosyon üretimine girdiler. Firmalarda buna göre kendini geliştiriyor. Promosyon sektörü hak ettiği değere sahip değil ama çalışan insan ve yaptığı hizmet açısından büyük bir sektör. Türkiye'de yaklaşık 60 bin kişini ekmek yediği bir sektör. Promosyon sektörü yaklaşık 50 milyon dolarlık büyük sektör. Kapsama alanı çok geniş. Bundan önceki seneleri kıyasladığımızda, sektör güç kaybediyor gibi gözüküyor ama verilere baktığımızda sektörün her geçen gün arttığını görüyoruz. Devletin aldığı bazı kararlar var; petrol şirketleri ve ilaç şirketlerinde promosyon malzemelerini kısıtlaması sektörü olumsuz etkiledi. Ayrıca gümrük vergilerinin yüksek olması ithalat yapan firmaları yerli üretime sevk etti. O yüzden sektörün artıları ve eksileri mevcut. Sektörde özellikle son 10 yıldır tekstil, plastik kalem ve çanta ihracatında iyi durumdayız" şeklinde konuştu.



17 bin TL ödüllü promosyon ürünleri yarışması

Fuarda bu yıl, toplam 17 bin TL ödüllü PROMODESIGN adlı promosyon ürünleri yarışması da gerçekleştiriliyor. Katılan yarışmacıların ürünlerinin fuarda özel alanda sergileneceği yarışmaya özellikle endüstri tasarımı öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl 3'üncü defa organize edilen Promosyon Show'un organizatör kuruluşu Sky Fuarcılık; iş birliği gerçekleştirdiği PROMASİAD, MOBASDER, ETMK gibi derneklerle birlikte konferans, seminer ve yarışma organizasyonları düzenliyor.