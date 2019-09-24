"Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı"
8 dakika önce
PROMASİAD Genel Başkanı Karatemiz, promosyon sektörünün 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, promosyon sektörünün ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.
PROMASİAD Genel Başkanı Karatemiz, promosyon sektörünün 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, promosyon sektörünün ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:35
Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı