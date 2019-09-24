Son Dakika Haberleri: "Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı"
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"Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı"

8 dakika önce

PROMASİAD Genel Başkanı Karatemiz, promosyon sektörünün 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, promosyon sektörünün ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

PROMASİAD Genel Başkanı Karatemiz, promosyon sektörünün 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, promosyon sektörünün ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:35 
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