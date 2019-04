Promosyon Ürünlerinde Sektör Büyüklüğü 20 Milyar Lira

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları (PROMOTÜRK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gürz, araştırmalarına göre promosyon ürünleri sektörünün ekonomik hacminin 20 milyar lira civarında olduğunu belirterek, "Sektörün ekonomik hacmini 100 milyar liraya, ihracatını da 9-10 kat artırarak 20 milyar liraya çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.



Promosyon ürünleri sektöründeki gelişmeler, gelecek beklentileri ve derneğin faaliyetleri, İstanbul'da gerçekleştirilen PROMOTÜRK Türkiye Buluşmaları'nda üyeler ve katılımcılarla paylaşıldı.



Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürz, promosyon denilince akla sadece kalem ve defter gibi ürünlerin geldiğini kaydederek, promosyonun tanıtım ürünü yapmak manasına geldiğini söyledi.



"Üzerinde firmanın adı yazılı şekilde firmalara dağıtmaktır promosyon." diyen Gürz, son dönemde firma logosu ile hediye edilecek kişinin isminin de promosyonlarda yer aldığını bildirdi.



Gürz, marketlerde ürünün satılması için içecek alana bardak bedava gibi ekstra hediye edilen ürünlerin kendi sektörleri kapsamına girmediğini belirterek, "Bizimki, tanıtım ürünü pazarlamak. Bizde her şey baskılı. Her şeye firmanın logosunu veya ismini basıp şirketi markalaştırıyoruz." diye konuştu.



Promosyon ürünleri sektöründe 40 bin şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Gürz, bu firmalarda 700 bin kişinin çalıştığını, ancak kesin bir rakamın ifade edilmesini zor olduğunu anlattı.



"Sektör hacmi 20 milyar lira"



Gürz, araştırmalarına ve hesaplamalarına göre sektörün ekonomik hacminin 20 milyar lira civarında olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Ancak tam bilemiyoruz. Sektörümüz çok ilginç. Promosyon denilince akla genelde defter, kalem, şapka gibi ürünler gelmektedir. Ancak isim baskılı çikolatalar da sektörümüzün kapsamına girmektedir. Biz üzerine baskı yapılabilen her şeyi satabiliyoruz. Her şeye de baskı yapabiliyoruz. Hiçbir sektörde bu kadar çok lazer, baskı makinesi yoktur. Sektörümüz, kalın hatlarla çizilebilecek ve 'ekonomik hacmi şudur' denilebilecek bir sektör değil. Ancak dediğim gibi biz ekonomik hacmin 20 milyar liraya ulaştığı, ihracatın da 2-5 milyar lira aralığında olduğunu tahmin ediyoruz."



Defter-kalemden bluetoothlu kulaklığa



Gürz, firmalara ve hedef kitlelerine göre promosyon ürünü seçildiğini belirterek, "Hangi yaş grubu, hangi bölge, eğitim durumu ne? Ona göre ürün seçiyoruz. Teknoloji grubu ise taşınabilir güç kaynağı (power bank) veya farklı bir kalem öneriyoruz. Üst düzey birilerine hediye edilecekse başka ürünler giriyor devreye. Sektöre göre değişiyor." şeklinde konuştu.



Promosyon denilince önceden genellikle defter, kalem, şapka gibi şeklinde ürünlerin akla geldiğini dile getiren Gürz, son dönemde ise taşınabilir güç kaynağı (power bank) ve bluetoothlu kulaklıkların ve hoparlörlerin çok tercih edildiğini söyledi.



Gürz, her ne kadar teknolojik ürünlerin yıldızı parlasa da defter ve kalemlerin önemini yitirmediğini kaydederek, duvar saatlerinin de güncelliğini sürdürdüğünü ifade etti.



Seçimlerin promosyon ürünleri sektörünü bahsedildiği kadar direkt etkilemediğini dile getiren Gürz, partilerin belirli şirketlere büyük işleri verdiğini söyledi.



Gürz, bu yıl naylon poşetlerin yasaklanmasının hatırlatılması üzerine, "Bu yıl naylon poşetler yasaklandığı için bez torba üretimlerimizde en az 50 kat artış oldu. Çanta promosyon ürünleri üreten firmalarımız full çalıştı. Onlar dışında tekstilciler bile çanta üretti." dedi.



Promosyon sektörü 9-12 Ekim'de 32. kez buluşacak



Gürz, promosyon ürünleri sektörünün ekonomik hacmini 100 milyar liraya ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve kalitesinin buna imkan sunduğunu söyledi.



İhracatta hedeflerinin mevcut rakamı 9-10 kat artırarak 20 milyar liraya çıkarmak olduğunu dile getiren Gürz, "Türkiye lokasyon ve üretim maliyeti açısından çok avantajlı. Ayrıca kalite konusunda rakiplerimizden çok daha iyiyiz. O yüzden Bu alanda Çin, Almanya ve Polonya'yı geride bırakabilecek kapasiteye sahibiz. 2-5 milyar liralık ihracatımızı 20 milyar liraya çıkarmamız zor değil." diye konuştu.



Gürz, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, bu anlamda dernek olarak üyelerin katılımıyla 9-12 Ekim'de CNR Expo'da Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı düzenleyeceklerini bildirdi.



Fuarın bu yıl 32'ncisinin düzenleneceğini dile getiren Gürz, fuarda binlerce kurumsal hediye ve promosyon ürünlerinin yer alacağını sözlerine ekledi.



Etkinlikte ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Promosyon Ürünlerinin Sektördeki Yeki ve İhracatın Önemi" başlıklı bir konferans verdi.

