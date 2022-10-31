Pronet müşterileri isyan etti: Aboneliğimizi iptal edemiyoruz, faturalandırma devam ediyor - Son Dakika
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Pronet müşterileri isyan etti: Aboneliğimizi iptal edemiyoruz, faturalandırma devam ediyor

31.10.2022 18:05
Pronet müşterileri isyan etti: Aboneliğimizi iptal edemiyoruz, faturalandırma devam ediyor

Güvenlik sistemleri kurucusu Pronet müşterileri, isyan bayrağını açtı. Aboneliklerini iptal etmekte sıkıntı yaşadıklarını ileri süren müşteriler, Pronet'in bu süre zarfında faturalandırmaya devam etmesinden dolayı şikayetçi durumdalar.

Güvenlik sistemleri kurucusu Pronet aboneleri son aylarda büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor. Müşteriler aboneliklerini iptal etmek isterken Pronet, bu talepleri görmezden geliyor.

FATURALANDIRMAYI SÜRDÜRÜYORLAR

Müşteriler aboneliklerini sonlandırmak için başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde dolduruyor. Daha sonra bunu şirkete gönderiyor. Fakat şirket bunların hepsini görmezden gelerek müşterilerin aboneliklerini devam ettirirken faturalandırma sürecini de sürdürüyor.

MAİLLER DE ÇAĞRI MERKEZİNE YÖNLENDİRİYORLAR

Bunun yanında marka atılan maillerde ise çağrı merkezine yönlendirerek herhangi bir cevap vermiyor. Müşteriler bir an önce bu durumun düzeltilmesini bekliyor.

Pronet'in bu rezilliği pes dedirtti! Abonelikleri iptal etmiyorlar, faturalandırmaya devam ediyorlar
Pronet'in bu rezilliği pes dedirtti! Abonelikleri iptal etmiyorlar, faturalandırmaya devam ediyorlar
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Güvenlik Kamerası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pronet müşterileri isyan etti: Aboneliğimizi iptal edemiyoruz, faturalandırma devam ediyor - Son Dakika


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