Güvenlik sistemleri kurucusu Pronet aboneleri son aylarda büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor. Müşteriler aboneliklerini iptal etmek isterken Pronet, bu talepleri görmezden geliyor.
Müşteriler aboneliklerini sonlandırmak için başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde dolduruyor. Daha sonra bunu şirkete gönderiyor. Fakat şirket bunların hepsini görmezden gelerek müşterilerin aboneliklerini devam ettirirken faturalandırma sürecini de sürdürüyor.
Bunun yanında marka atılan maillerde ise çağrı merkezine yönlendirerek herhangi bir cevap vermiyor. Müşteriler bir an önce bu durumun düzeltilmesini bekliyor.
Son Dakika › Güncel › Pronet müşterileri isyan etti: Aboneliğimizi iptal edemiyoruz, faturalandırma devam ediyor - Son Dakika