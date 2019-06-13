Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
1 saat önce
İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar bugün başladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38
İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar bugün başladı.
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
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