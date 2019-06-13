Son Dakika Haberleri: Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
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Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

1 saat önce

İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar bugün başladı.

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İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar bugün başladı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38 
belediye başkanlığı, 23 haziran, istanbul, propaganda, Ekonomi
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