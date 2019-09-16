Son Dakika Haberleri: Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı
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Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı

11 dakika önce

Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı, System.String[]

Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tutarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak için tesliminde ÖTV tutarı sıfır olacak.

Uygulama ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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