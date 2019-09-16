Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı
1 saat önce
Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.
Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:10
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