Son Dakika Haberleri: Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı
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Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı

1 saat önce

Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı, System.String[]

Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:10 
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