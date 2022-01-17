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Propolis Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip - Son Dakika

Propolis Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip

17.01.2022 11:22
Propolis Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip

Covid-19'un tedavisinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolise olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, propolisin Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip olduğunu söyledi.

Covid-19'un tedavisinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolise olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, propolisin Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip olduğunu söyledi.

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisinin farkını anlattı. Pandemiyle birlikte bağışıklık sisteminin gücünün öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Tanuğur, "Covid-19 enfeksiyonunun semptomlarını azaltmaya yönelik ek tedavilerin arayışı da arttı. Propolis, arıların bitkilerden topladığı tamamen doğal bir arı ürünü. Anadolu coğrafyası bizlere, zengin endemik bitki örtüsü çeşitliliğiyle yüksek biyolojik aktivite gösteren arı ürünleri sunuyor. Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunuyor. Bu bileşenler yüksek antioksidan ve antienflamatuvar etkiler göstererek bağışıklık sistemimizi destekliyor" dedi.

"PROPOLİS ALIRKEN MUTLAKA PATENTLİ TEKNOLOJİ İLE ÖZÜTLENEN DAMLA FORMLAR TERCİH EDİLMELİDİR"

Türkiye'de ve dünyada bal dışındaki arı ürünlerinin tebliği bulunmadığını belirten Tanuğur, "Bu sebeple arı ürünlerinde sahtecilik sıklıkla karşılaşılan bir durum. Sahte ve hileli bu ürünler, haksız rekabete neden oluyor. Bizim de yürüttüğümüz piyasa araştırmalarında, piyasaya sunulan propolis ürünlerinin etiketlerinde belirtilen miktarda propolis içermediği ve özütleme yönteminde yanlış beyan yapıldığı görüldü. Ayrıca ürünlerin birçoğunda, koruyucu ve katkı maddesi bulunduğu görülmüştür. Propolis alırken mutlaka patentli teknoloji ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. "Sözleşmeli Arıcılık Modeli"yle kalite standartlarına uygun üretilen yerli Anadolu propolisi almaya özen gösterilmeli" dedi.

"YÜZDE 98 ORANINDA KORUYUCULUK SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Dr. Ender Saraç ise, Anadolu propolisinin Covid-19'a karşı etkisinin araştırıldığı çalışmalardan bahsetti. Yürütülen bilimsel yayınlara ilişkin detayları aktaran Dr. Ender Saraç, "Anadolu propolisinin Covid-19'a karşı profilaktik etkisinin değerlendirildiği ilk bilimsel yayın ülkemizden çıktı. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırmada, Anadolu propolisi tüketiminin Covid-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında koruyucu etkinliği değerlendirildi. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) katıldığı bu araştırma 1 ay sürdü ve katılımcılara günde 2 kez 20 damla Anadolu propolisi verildi. Çalışmanın sonucunda, Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edildi" açıklamasını yaptı.

"GÜNLÜK 20-80 DAMLA YÜZDE 30 ORANINDA ANADOLU PROPOLİSİ"

Saraç değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı Nisan ayında, Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan 'Covid-19 ve Anadolu Propolisi: Bir Olgu Sunumu' isimli olgu raporunda, korona testi pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın medikal tedavi sürecine ek olarak yüzde 30 oranında Anadolu propolisi içeren damla kullanımı ve hastalığın seyrine etkisi bildirildi. Hastanın hafif boğaz kaşıntısı ile başlayan ev karantinası ilerleyen günlerde yüksek ateş ve şiddetli öksürük şikayetiyle hastanede devam etmiştir. Hastaneye yatışının 3. günü medikal destek ve ek ilaç alımına rağmen şiddetli solunum yetmezliğine bağlı olarak yoğun bakıma sevk edilmiştir. Tedavisini düzenleyen hekim destek tedavi olarak günlük 20-80 damla yüzde 30 oranında Anadolu propolisi içeren damla alımına karar vermiştir."

"NEFES DARLIĞININ İYİLEŞMESİNDE OLDUKÇA ANLAMLI SONUÇLAR SAĞLADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Anadolu propolisi desteğinin etkisi ile 3. günde nefes almada rahatlama görüldüğünü belirten Saraç, "Hasta 7. günde yoğun bakımdan çıkarılmış ve mekanik solunum desteği kesilmiştir. Normal serviste de 10 gün daha bakımı ve Anadolu propolisi alımı devam eden hastanın taburculuk süreci sonrasındaki ilk kontrolde akciğer görüntülemesinde belirgin iyileşme olduğu belirtilmiştir. Sonraki 15. gün kontrolünde akciğerlerinin tamamen iyileştiği bildirilmiştir. Olgu raporu değerlendirildiğinde; mevcut korona virüs medikal tedavisine günlük 20-80 damla yüzde 30 oranında Anadolu propolisi içeren damla desteğinin, hastanın akciğer bulgularının tamamen gerilemesi ve normale dönmesi ile nefes darlığının iyileşmesinde oldukça anlamlı sonuçlar sağladığı görülmüştür" sözlerine yer verdi.

(İHA)

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Koronavirüs, Ender Saraç, Türkiye, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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