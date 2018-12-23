Son Dakika Haberleri: Propolisin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Anlatıldı

Propolisin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Anlatıldı

4 saat önce

Ankara'da düzenlenen seminerde konuşan Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Propolisin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Anlatıldı, System.String[]
Ankara'da düzenlenen seminerde konuşan Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Geliştirdiği katma değerli ürünlerin yanında vatandaşa beslenme ve arı ürünleriyle ilgili bilinç geliştirmeyi amaçlayan BEE'O Propolis, Beslenme ve Doğal Yaşam Semineri ile Ankaralılarla bir araya geldi.

Seminerde ebeveynlere, sürdürülebilir beslenme, gebelikte beslenme, arı ürünleri, arı ürünlerinin kullanımı gibi konular konuşuldu. Kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan Beslenme ve Doğal Yaşam Semineri, katılımcıların yoğun ilgilisini gördü.

Holiday Inn Ankara Çukurambar Otel'de düzenlenen seminerde ilk olarak BEE'O Propolis Genel Müdürü Kurucu Ortak Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin beslenme açısından önemini anlattı. Tanuğur, propolisin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve üretim aşamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerde ayrıca, İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, sürdürülebilir beslenme hakkında bilgiler aktarırken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zahide Küçük de gebelikte beslenmeye dair önemli bilgiler aktardı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:23 Kaynak: İHA

Propolis, Ankara, Güncel
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