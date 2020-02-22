Prosinecki: "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: '2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik' - Son Dakika Spor

Prosinecki: "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik"

6 saat önce

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik" dedi.

Prosinecki:

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik" dedi.


Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Zor bir maç olacağının farkındaydık. Her hafta zorlu bir mücadele oynuyoruz. Konyaspor'da iyi bir takım. Bence bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Ligde kalmaya oynuyorlar. O yüzden onların da direnci daha yüksek olacaktı. Bunun bilincindeydik. 2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik. Bu açıdan futbolcularımı kutluyorum. 2-0 geri düşmek iyi bir şey değil fakat ardından 2-2'yi yakalamak bizim için çok önemliydi. Şimdi çok önemli olan Göztepe maçına odaklanmalıyız. Şu an Göztepe maçını düşünüyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmemiz bizim için teselli oldu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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