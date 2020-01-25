Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 1-1 biten Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz havlu atmıyoruz, buradayız" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Herkesin bildiği gibi çok önemli mücadeleydi. Biz bu maça çok iyi başladık. Golü bulduk, oyunun kontrolü bizdeydi. Ankaragücü'nü oynatmadık. Ankaragücü ikinci yarı 10 kişi kaldı, oyunun kontrolü yine bizdeydi. 4'e 1 pozisyon yakaladık, onu nasıl kaçırdık anlamadım. Maçı bitirebilecek inanılmaz şanslara sahip olduk. Onlardan yararlanamadık. Ankaragücü biz atamadıktan sonra geldi ve golü attı. Buradan 1 puanı aldı. Değişimimiz ve gelişimimiz iyi. Gerçekten bugün sahada savaşan bir takım vardı. İyi oynayan bir takım vardı. Oyuncularım yeteri kadar öz güvene sahip değil sanki. Önceki sonuçlardan kaynaklı bir öz güven düşüklüğü var. Tabiri caizse kazanmaktan korkuyoruz. Belki de bir şekilde golü atamamızın sebebi buydu. Biz havlu atmıyoruz, biz buradayız. Kayserispor gerçekten bu sene bugün gösterdiği futbolu galibiyetlerle taçlandırıp yoluna devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Savaşacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. İleride çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)