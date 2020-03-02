Prosinecki: "Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: 'Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık' - Son Dakika Spor

Prosinecki: "Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık"

7 saat önce

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık" dedi.

Prosinecki:

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık" dedi.


H.K. Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Gerçekten iyi oynadık. Özellikle ilk devrede belki de sezonun en iyi oyununu oynadık. İlk yarı golü atma şansımız olmadı ama ikinci yarı ilk yarıya oranla daha kötü oynasak da golü bulduk ve maçı kazandık. İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan aldık. Son 4 maçtır yenilmiyoruz. Artık takımda oyuncularımın daha farklı oynadıklarını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Kayserispor havlu atmıyor, atmayacak. Bunu da bugün herkese gösterdik. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bu maça da aynı ciddiyet ve aynı özgüvenle hazırlanıp o maçtan da puanlar almak istiyoruz. Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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