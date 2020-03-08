Prosinecki: "Çok kötü bir mağlubiyet aldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: 'Çok kötü bir mağlubiyet aldık' - Son Dakika Spor

Prosinecki: "Çok kötü bir mağlubiyet aldık"

25 dakika önce

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1'lik skorla mağlup oldu.

Prosinecki:

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Kasımpaşa'yı galibiyetten ötürü tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Hak ettiği bir galibiyet aldı. 10 dakikada maçı bitirdi. Erken ve duran toptan gol yedik. 3-0'dan sonra gol bulduk ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuna ortak olduk ama rakip 2 kontra atakla skoru 5-1'e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. Göztepe maçında sergilediğimiz oyunu sergileyemedik. Malatya maçı belirleyici bir maç olacak. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanıp Malatya'dan galibiyetle ayrılmayı düşünmeye başlamalıyız. Daha 9 hafta daha var. Takım savaşacak" şeklinde konuştu.

Robert Prosinecki, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:28 
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