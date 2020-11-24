Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır." dedi.

Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız. Bireysel hatalardan bir gol yedik. Sonrasında eşitlik golünü attık. Top bizdeyken topu kornere attık ve kornerden ikinci golü yedik. Maçta öne geçmeyi de hak etmedik. Kulüple konuşup önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Cezayir: "Güzel bir mücadeleyle bir üst tura çıktık"

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir ise maçı kazanan oyuncularını gönülden kutladığını söyledi.

Maçı muhteşem bir oyunla hak ederek kazandıklarını anlatan Cezayir, şunları kaydetti:

"Denizlispor'da çok iyi mücadele etti. Onlarda maçı kazanmak için iyi bir oyun oynadılar. Bence bugün seyirciler çok şanslıydı ve keyifli bir maç izlediler. Bizim için bir üst tura çıkmak ayrı bir anlam kazandı. Oyuncularıma maç öncesinde 'Turgutluspor da lojistik ve tesis olarak yakın bir sürede Süper Lig takımı olabilir' diye açıklamalar yaptım. Onlar da sağ olsunlar inancın kuru bir sözcük olmadığını, eyleme dönüştürülebilecek çok önemli bir kavram olduğunu bizlere mücadeleleriyle gösterdiler. Güzel bir mücadeleyle bir üst tura çıktık."