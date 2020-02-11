Prosinecki: "Denizlispor maçı bizim için final niteliğinde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prosinecki: 'Denizlispor maçı bizim için final niteliğinde' - Son Dakika

Prosinecki: "Denizlispor maçı bizim için final niteliğinde"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek, bu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Prosinecki:

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek, bu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 2. yarısında oynadığı 4 maçta da galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Robert Prosinecki, bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Hırvat teknik adam, Antalyaspor maçında yaptıkları hataları yapmayarak final niteliğindeki müsabakayı kazanmak istediklerini vurguladı. Prosinecki, "Yine Antalyaspor maçı gibi belirleyici, final niteliğinde bir maç oynayacağız. Antalyaspor maçında yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Biraz da şans lazım. Antalyaspor maçında fırsatları değerlendiremedik. Daha kompakt bir takım olarak Denizlispor maçına çıkıp 3 puan almak zorundayız. Bu kez elimize geçen fırsatları değerlendirip Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 21 hafta itibariyle 12 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Robert Prosinecki, Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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