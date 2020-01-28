Prosinecki: Galatasaray'dan puan alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: Galatasaray'dan puan alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika Spor

Prosinecki: Galatasaray'dan puan alacağımızı düşünüyorum

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Prosinecki: Galatasaray'dan puan alacağımızı düşünüyorum, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki, zor bir maç olacağını belirterek, "Galatasaray'dan puan alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ligin 20'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Hablo Kayserispor, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan sarı kırmızılılar akşam kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Ankaragücü maçı için yazık oldu diyebilirim. Kazanmak için her şeyi yaptık. Puan olarak zor durumdayız. Son oynadığımız maçta oynanan oyundan umutlandık. Galatasaray maçı çok zor bir mücadele olacak. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok, nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz, başımız dik. O maçtan da en iyi sonucu almak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktör Prosinekci'nin konuşması

Antrenman görüntüsü

Genel detay


Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
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