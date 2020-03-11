Prosinecki: "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: 'Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz' - Son Dakika Spor

Prosinecki: "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz"

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Prosinecki:

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.


Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, bu hafta oynayacağı Yeni Malatya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinden sonra taktik çalışmaları yaptı. Antrenman boyunca Teknik Direktör Robert Prosinecki oyuncularla yakından ilgilendi.


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçından önce başladıkları çıkışlarını sürdüreceklerini söyleyerek, "Tabii ki her maç aslında belirleyici ve her maç final havasında fakat dediğimiz gibi bu hafta oynayacağımız Malatya maçı hepsinden bir tık daha fazla önemli diyebilirim. Kasımpaşa'ya karşı 5-1 gibi kötü bir mağlubiyet aldık. Bu bir anlamda bizim son haftalardaki çıkışımızı ve iyi oyunlarımızda gelen öz güveni kırdı fakat takımıma güveniyorum. Önümüzdeki maça kadar olan sürede iyi çalışacağız. Rakiplerin de sıkıntıları var ve onlar da puan almak zorundalar. Bu maç belki bizim için bir avantaj. Dediğim gibi biz son haftalardaki Kasımpaşa ile sekteye uğrayan çıkışımızı bu maçta sürdüreceğiz. Savaşacağız ve bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
01:32 Koronavirüs Serie A'ya da sıçradı
01:14 Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
01:08 İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu
00:23 Maçın ardından
00:08 Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Ders çıkaracağız"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prosinecki: "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]