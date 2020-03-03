Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları maçta da çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın başına geldiği günden bu yana oynadıkları her karşılaşma gibi Kasımpaşa maçının da zor olacağını belirtti.



Kasımpaşa'nın da alt sıralarda olduğuna dikkati çeken Prosinecki, "Bizimle oynadıkları maçı kazanmak isteyecekler fakat biz son 4 haftada 8 puan aldık. Kayserispor son 4 haftadır maç kaybetmiyor. Son zamanlardaki çıkışımızı sürdüreceğiz. Kasımpaşa maçından da iyi bir sonuç alacağız." diye konuştu.



"Kayserispor havlu atmadı, atmayacak." diyen Prosinecki, herkesin düştü dediği takımın durumunu daha da iyiye çevireceklerini ifade etti.



Prosinecki, üç puana ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Takımımız çalışmaya devam ediyor. Maçlarda savaşan bir takım var fakat yeni bir takım oluşturduğumuz için daha önce de belirttiğim gibi adaptasyon süreci geçirdik. Takımın birbirine adapte olması biraz zaman aldı. Şimdi acı çeken bir takımız. Şu anlamda acı çekiyoruz, fedakarlık yaptığımız için acı çekiyoruz. Çalışıyoruz, bu da meyvelerine vermeye başlıyor. İyi ve beraber oynayan, kolay gol yemeyen bir Kayserispor var."



Hes Kablo Kayserispor, 8 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.



İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.



