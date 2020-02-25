Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: 'Ligde kalacağımıza inanıyorum' - Son Dakika Spor

Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyorum

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:39 Kaynak: AA
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