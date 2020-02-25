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Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:39 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.
Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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