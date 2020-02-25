Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyorum! - Son Dakika
Son Dakika Spor Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyorum! - Son Dakika Spor

Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyorum!

6 saat önce

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyorum!, System.String[]

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Prosinecki, Göztepe mücadelesinin de zor geçeceğini ifade etti.


Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarının altını çizen Prosinecki, " Kayserispor'un şu an çok puanı yok. Buna rağmen taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir gerçek var. Sahada savaşan ve iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynamayı daha çok beceren bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir karşılaşma. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.


Antrenman


Hes Kablo Kayserispor, 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.


İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:36 
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