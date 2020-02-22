Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz - Son Dakika
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Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

7 saat önce

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz, System.String[]

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.


İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Prosinecki, "Her hafta zorlu mücadeleler yapıyoruz. İttifak Holding Konyaspor ligde kalmaya oynuyor, o yüzden onların da direnci fazlaydı. 2-0 geriye düştük ancak beraberliği yakaladık. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi yine önemli olan Göztepe maçına odaklanmak zorundayız. Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.


Bir basın mensubunun hakemle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Prosinecki, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ve futbolcularının enerjilerini hakemle uğraşarak harcadıklarını ifade etti.


Prosinecki, daha iyiye giden ve savaşan bir Kayserispor'un sahada olduğunu aktardı.


"Ligde kalacağımıza inanıyoruz." diyen Prosinecki, önlerindeki maçlardan daha iyi sonuç alacaklarına da inandıklarını kaydetti.


Bülent Korkmaz: "Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz"


İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise uzun bir süre sonra iki gol bulup öne geçmenin önemli olduğunu söyledi.


İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şu an istediğimiz gibi." şeklinde konuştu.


Korkmaz, kendilerini destekleyen Konyaspor taraftarına da teşekkür etti.

İttifak Holding, Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:51 
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