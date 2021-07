Prostat büyümesiyle ilgili bilinmesi gerekenler - Son Dakika

Prostat büyümesine dair bilgi veren Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Prostat büyümesi her erkekte 40 yaşından sonra meydana gelir. 60 yaşın üzerindekilerin yarısında prostat büyümesi şikayet yaratacak seviyededir. Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken dönemde saptar. Özellikle ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerekir" dedi.

Prostat büyüdüğünde yaşanan idrar şikayetlerinin hastanın günlük yaşamını zorlaştırdığına dikkat çeken Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Hayat kalitesini düşürür. İdrar şikayetleri sertleşme sorunu, erken boşalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyümesinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan etki ile prostat büyümesini başarıyla tedavi eder" diye konuştu.

Erkeklerin prostat olma korkusu yaşadıklarını aktaran Prof. Dr. Hattat, "Bir hastalık zannedilse de prostat aslında erkeklerde bulunan bir salgı bezi. Kestane büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam altında yer alıyor ve idrar kanalını çevreliyor. Dolayısıyla prostat dokusunda büyüme olduğunda idrar yolu şikayetleri gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın iyi huylu büyümeleri halk arasında 'prostat olmak' olarak biliniyor" dedi.

40'LI YAŞLARA DİKKAT

Prostat büyümesinin her erkekte meydana gelen doğal bir durum olduğunun aktaran Prof. Dr. Hattat, "40'lı yaşlardan itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek hayatının belli bir noktasında 'prostat' oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin sadece üçte birinde tedavi gerektirecek boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat büyümesi olanlar bu hastalığa daha sık yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin yarısından fazlasında prostat büyümesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi de şart oluyor" diye konuştu.

UYARICI BELİRTİLER

Prostatın iyi huylu büyümesinde belirtiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığından birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları olsa bile buna alışabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, "Erkekler bu belirtileri 'normal' kabul edebiliyor. Yine de prostat büyümesinde sık idrara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara başlarken bir süre beklemek, idrarı kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çıktıktan çok kısa bir süre sonra tekrar idrar hissi duymak ve mesanenin tam boşalmadığını hissetmek en sık görülen yakınmalar arasında. Bunlara ani idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ekleyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkeklerin vakit kaybetmeden bir uzmana danışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EN SON TEKNOLOJİK TEDAVİLER

Prostat büyümesi tedavisinde, büyümüş olan prostat dokusunu ortadan kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi tedavinin seçileceği konusunda ana faktör. Günümüzde iyi huylu prostat büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cerrahi işlemler veya ısı terapileri ile giderebiliyoruz. Hafif tıkanıklarda ilaçlar etkili olabilirken, daha ileri durumlarda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise en son teknolojik çözümleri sunuyor. Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak prostatı buharlaştıran lazerlerde, hastalar işlemden birkaç saat sonra evlerine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına birkaç gün içinde başlayabiliyor. Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük ölçüde rahatlıyor" dedi.

SERTLEŞME VE BOŞALMA PROBLEMİ NEDENİ

Prostat bezinin idrar fonksiyonlarının yanında cinsel yaşamı da olumsuz etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Halim Hattat, "İyi huylu prostat büyümesinde yaşanan idrar şikayetleri cinsellikte korku yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşayan erkek, bunun beraberlik esnasında olmasından çekinerek cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel isteksizlik ve başarısızlık korkusu başlayabiliyor. Tüm bunlar sertleşme problemine yol açabiliyor. Yine uzun vadede erken boşalma da görülebiliyor. Bu nedenle özellikle 40 yaş üzerinde yaşanan cinsel fonksiyon sorunlarında prostatı kontrol etmek gerekiyor. Prostat büyümesinde uygulanan tedavilerde de mesaneye geri boşalma, meni hacminde azalma, isteksizlik, sertleşme problemi gibi yan etkileri daha az olanları seçmek cinsel hayatı koruyor" diye konuştu.