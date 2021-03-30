Prostat hastalıkları ve uygulanan tedaviler cinsel problemlere yol açabiliyor - Son Dakika

Prostat hastalıkları ve uygulanan tedaviler cinsel problemlere yol açabiliyor

30.03.2021 09:24
Prostat hastalıkları ve uygulanan tedaviler cinsel problemlere yol açabiliyor, System.String[]

Prostat hastalıklarının orta yaş ve üzeri erkeklerin karşılaştığı sağlık sorunları arasında olduğunu kaydeden Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Pek çok erkek gerek prostat hastalıkları gerekse uygulanan tedaviler nedeniyle cinsel problemler yaşıyor.

Prostat hastalıklarının orta yaş ve üzeri erkeklerin karşılaştığı sağlık sorunları arasında olduğunu kaydeden Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Pek çok erkek gerek prostat hastalıkları gerekse uygulanan tedaviler nedeniyle cinsel problemler yaşıyor. Prostat hastalıklarında en sık görülen yakınma idrar problemleri" dedi. Hattat, prostat hastalıklarının ve tedavilerinin cinsel sorunlar üzerindeki etkisini de anlattı.

Orta yaş ve üzeri erkeklerin karşılaştığı sorunlar arasında olan prostat hastalıklarının iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri ya da prostat iltihaplanmaları ve idrar problemlerine yol açarak hem fiziksel yakınmalara yol açtığını hem de erkekleri psikolojik ve sosyal yönden de etkilediğini söyleyen Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, tedavi süreçleri ve cinsel problemler üzerindeki etkisini anlattı.

Prof. Dr. Hattat, "Pek çok erkek gerek prostat hastalıkları gerekse uygulanan tedaviler nedeniyle cinsel problemler yaşıyor. Prostat hastalıklarında en sık görülen yakınma idrar problemleri. Bunun sebebi prostat bezinin yerleşim yeri. Prostat mesanenin tam altında yer alıyor, idrarı mesaneden dışarı taşıyan üretra kanalını çevreliyor. İdrar ve meninin penisten dışarı doğru çıkmasına izin veriyor. Bu nedenle prostat hastalıklarında üretraya baskı oluşması ve idrar problemleri meydana gelmesi beklenen bir durum" diye konuştu.

PROSTAT BEZİNDE 3 TİP HASTALIK GÖRÜLÜYOR

Prostat bezinde genel olarak üç tip hastalık görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Hattat, "Prostatit denilen prostat iltihapları, prostatın iyi huylu büyümesi ve prostat kanseri. Birbirinden oldukça farklı olan bu hastalıkların hepsi aslında aynı idrar sorunlarına yol açıyor. Sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, mesaneyi tam boşaltamama hissi, gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrara çıkma ihtiyacı gibi yakınmalar oluşuyor. Prostat hastalıklarında meydana gelen idrar yakınmaları nedeniyle pek çok erkek günlük aktivitelerini yaparken bile büyük stres hissediyor. İş, okul ya da aile hayatında kendilerine olan güvenleri azalıyor, sosyal hayattan uzaklaşmaya başlıyorlar. Bu gerginlik cinsel birliktelik esnasında da yaşanabiliyor. İdrar sorunu yaşayan erkek, bunun beraberlik esnasında olmasından çekinerek cinsellikten soğuyabiliyor, cinsel istek problemleriyle karşılaşabiliyor. Başarılı olamayacağı endişesi ile performans aksiyetesi geliştiren erkek sertleşme sorunları yaşayabiliyor. Erken boşalma da ileri vakalarda görülebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Hattat, sözlerine şöyle devam etti:

"2 bin kronik prostatit vakasını takip eden bir çalışmaya göre bu sorunu yaşayan erkeklerin yüzde 49'u cinsel sorun yaşıyor. Yüzde 26'sında erken boşalma, yüzde 15'inde sertleşme sorunu, yaklaşık yüzde 8'inde de her iki durum birden görülüyor. Başka çalışmalar ise bu sorunu yaşayan erkeklerin yüzde 70'e varan oranlarda erken boşalma, yüzde 40'lara varan oranlarda sertleşme sorunu yaşadığını gösterdi."

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERDE PROBLEM TEŞKİL EDİYOR

Yapılan çalışmalarda iyi huylu prostat büyümesinde sertleşme sorununun sık görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Hattat, "İyi huylu prostat büyümesi boşalma sorunlarına da neden oluyor. Erken boşalma bu hastalıkta sık görülen bir komplikasyon. Prostat hastalıklarında uygulanan tedavi seçenekleri de cinsel sorunlara yol açabiliyor. Mesela iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan bazı ilaçlar hastalarda retrograt ejakülasyon dediğimiz, meninin mesaneye doğru geri kaçmasına, yani geri boşalmaya neden olabiliyor. Bu sorun özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerde problem teşkil ediyor. Sperm penisten dışarı akmak yerine mesaneye aktığından kısırlık oluşabiliyor. Bu tip ilaçlar sertleşme bozukluğu da yaratabiliyor, cinsel isteği azaltıp ve meni hacmini küçültebiliyor" diye konuştu.

55 YAŞ ÜZERİ ERKEKLERDE SIK RASTLANIYOR

Prostat kanserinde, prostat dokularının anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Özellikle 55 yaş üzeri erkeklerde çok sık rastlanıyor. Bu kanser özellikle erken dönemlerinde çok sinsi bir hastalık. Kişide kanserle birlikte prostat büyümesi ve buna bağlı şikayetler mevcut değilse kanserin kendisine özgü hiçbir belirtisi bulunmayabiliyor. Cinsel isteksizlik de sık karşılaşılan cinsel problemler arasında. Prostat kanseri olup cinsel sorunlarla başvuran pek çok hastamız oldu.  Biz cinsel sorunlarının altında yatan faktörleri incelerken prostat kanseri tanısı koyduk.  Bu nedenle cinsel sorun yaşayan erkeklerin bilhassa 40 yaşından sonra mutlaka bir ürolog kontrolünden geçmeleri gerekiyor" dedi.

PROSTATI KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Prof. Dr. Halim Hattat, prostatı korumak için şu önerilerde bulundu:

"Erkeklere yaz aylarında ıslak mayoyla kalmamalarını, bel, kasık, ayak bölgelerini sıcak tutmalarını, üşütmemelerini öneriyoruz. Gece idrara kalkma, sık sık idrara gitme, kesik kesik idrara çıkma, idrar yaparken yanma, sızı, idrarda kanama, idrar akışında yavaşlama ya da incelme gibi şikayetler olursa vakit kaybetmeden bir üroloğa başvurmalılar. Şikayet olmasa bile periyodik kontrollerle prostat incelemesinden geçsinler. Kabız kalmamaları, sebze-meyve-tahıl ağırlıklı, hayvansal ve trans yağlardan fakir, kabızlığı önleyici bir beslenme planı uygulamaları faydalıdır. Düzenli egzersiz yapmaları da bu açıdan çok önemli.  Sıvı almak, günde 6-8 bardak arası su içmek, idrar hissi olduğunda beklemeden tuvalete gitmek de koruyucu önlemlerdir."


Prostat hastalıkları ve uygulanan tedaviler cinsel problemlere yol açabiliyor

Erken Boşalma, Halim Hattat, Prostat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prostat hastalıkları ve uygulanan tedaviler cinsel problemlere yol açabiliyor - Son Dakika


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