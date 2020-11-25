Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor - Son Dakika

Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor

25.11.2020 10:59

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniğinde görevli Prof. Dr. Timuçin Çil, her 8 erkekten birinin prostat kanseri olabileceğini belirterek, "İlerlemiş prostat kanserini bile kronik hastalık perspektifinde tedavi ediyoruz.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniğinde görevli Prof. Dr. Timuçin Çil, her 8 erkekten birinin prostat kanseri olabileceğini belirterek, "İlerlemiş prostat kanserini bile kronik hastalık perspektifinde tedavi ediyoruz. Yani hipertansiyon ve diyabet gibi tedavi etme mantalitesindeyiz. Dolayısıyla prostat kanseri, hastalığın her döneminde yönetilebilir ve tedavi edilebilir." dedi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanlığı görevini de yürüten Çil, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs nedeniyle kanser hastaları için mart ayından bu yana çevrimiçi takibi sürdürdüklerini söyledi.

Prostat kanserinin de yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Çil, hastalığın tedavisinin aksatılmaması uyarısında bulundu.

Çil, erkeklerde prostat kanserine yakalanma oranının yaş ilerledikçe yükseldiğini belirterek, "50 yaşından sonra prostat kanserinin görülme oranı artıyor. İleri yaşta görülen prostat kanserinin gidişatı biraz yavaş olur. Bazı sınırlı sayıda çok ileri yaşta olan hastalara hiçbir tedavi vermezsiniz, takip edilebilir çünkü yavaş ilerler ama daha erken yaşta görülenler biraz daha agresif, hızlı gidişlidir. Onlara da agresif tedaviler uyguluyoruz, onların tedavileri de başarılı." diye konuştu.

Ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların 40 yaşından itibaren tarama yaptırması ve bunu yılda bir kez tekrarlatması gerektiğini aktaran Çil, "Risk faktörü olmayanların da 50 yaşından sonra tarama yaptırması önemli." dedi.

"Her 8 erkekten biri, hayatının bir döneminde prostat kanseri olacak"

Bu kanser türünde hastalık ilerlemesine rağmen farklı tedavi yöntemlerinin başarılı şekilde uygulandığını vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

"Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser tipi. Her 8 erkekten biri hayatının bir döneminde prostat kanseri olacak. İlerlemiş prostat kanserini bile kronik hastalık perspektifinde tedavi ediyoruz. Yani hipertansiyon ve diyabet gibi tedavi etme mantalitesindeyiz. Dolayısıyla prostat kanseri, hastalığın her döneminde yönetilebilir ve tedavi edilebilir. Yani çok erken dönemde hastalık yakalanır ise lokal tedavilerle, bunun da tipleri var; robotik, laparoskopik, açık cerrahi, bunlar çok başarılı tedaviler, radyoterapiyle çok başarılı şekilde tedavi ediliyor. İlerlemiş ve erken dönem hastalığı olan hastalarda da sistemik tedavilerimiz var. Hormon, kemoterapi, immünoterapi gibi tedavi seçenekleri ve akıllı ilaçlar var. Bunların hepsi çok başarılı şekilde uygulanıyor."

Prostat kanserinde tedavilerin çok başarılı olduğunu vurgulayan Çil, erken dönemde yakalanan hastaların çok önemli bir kısmının bundan kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor
Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor
Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor
Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor

araştırma, Prostat, Kanser, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Prostat kanseri farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor - Son Dakika


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