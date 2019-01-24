Prostat Soğuk Hava Sevmiyor

Üreme fonksiyonunda önemli görevleri olan prostat bezinin genel olarak üç hastalığı görülüyor. Prostatit erişkin dönemde her yaşta görülebilirken, prostat kanseri ve prostat büyümesi daha ileri yaşların hastalığı. Prostatın en sık görülen rahatsızlığı ise prostat büyümesi. Soğuk havaların prostatı tetiklediğini söyleyen Liv Hospital Ulus Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlattı. Prof. Dr. Muammer Kendirci "Soğuktan mümkün olduğunca kaçının. İdrarınızı çok fazla bekletmeyin, uygun ortam varsa çok fazla sıkışmayı beklemeden idrarınızı boşaltın. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri özellikle akşam saatlerinde sınırlayın" diyor.

YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Erkekler fark etmese de 35'li yaşlardan itibaren prostat büyümeye başlıyor. Hemen hemen her erkekte prostat büyümesi olmasına rağmen, idrar yapma alışkanlığında bozulma herkeste olmayabilir. Olağan idrar yapma alışkanlığında, tutarlı değişiklikler ortaya çıktığında prostat büyümesi akla gelmelidir. İdrara sık çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken sızı-yanma, idrarı hemen başlatamama, idrarın kesik-kesik gelmesi, incelmesi, saçılması, idrarı boşaltma süresinin uzaması, birden idrara sıkışma, bazen yetişmekte zorlanma gibi yakınmaları olanlarda prostat büyümesi değerlendirilmelidir. İdrar alışkanlığındaki bu tür bozulmalar erkeklerin yaşam kalitesini etkiler.

SOĞUK HAVA PROSTATI TETİKLİYOR

Prostat büyümesi olan erkeklerin kış mevsiminde yakınmaları artar. Çünkü vücutta soğuktan en çok etkilenen organların başında prostat gelir. Soğuğa maruz kalma durumunda idrar yakınmalarında akut kötüleşmeler beklenebilir. Prostat büyümesi olan erkekler, özellikle kış döneminde bazı tedbirler alarak idrar şikayetlerini kontrol altına alabilirler.