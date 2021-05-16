Protein Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Protein Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Protein alerjisi besinlerin içerisinde yer alan proteinlere karşı gösterilen bir reaksiyondur. Protein alerjisi en önemli besin alerjilerinden bir tanesidir. Vücudun en ihtiyaç duyduğu yapı taşlarından olan protein, alerji durumunda mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Protein Alerjisi Nedir?

Hücrelerin yapı taşı olan proteinlere karşı vücudun göstermiş olduğu anormal reaksiyona protein alerjisi denilmektedir. Protein alerjisi farklı şekillerde kendini gösterebilen bir alerjik durumdur. En önemli alerji hastalıkları arasında protein alerjisi yer almaktadır. Protein alerjisi vücutta özellikle kendini cilt döküntüleri ile belli eden bir alerjik reaksiyondur.

Protein Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

1) Lge Antikorları: Lge antikorları vücutta ki önemli antikor hücrelerinden bir tanesidir. Aşırı derecede protein tüketmek lge antikorları tarafından tehdit olarak algılanır. Bu şekilde vücutta proteine karşı aşırı bir reaksiyon gözlemlenebilir. Bağışıklık sistemini de tehdit ederek vücudu korumak amacı ile proteine karşı antikor geliştirir.

2) Aşırı Protein Tüketimi: Aşırı derecede protein tüketimi de yine protein alerjisinin sebepleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı özellikle spor yapanların proteini dozunda tüketmesi gerekir. Vücut belirli bir zaman sonra proteine karşı bir reaksiyn gösterebilir.

3) Doğuştan: Anne karnında gelişen etmenler sonucunda da yine protein alerjisi gelmektedir. Protein alerjisinin asıl nedeni doğuştan gelen etmenlerdir.

Protein Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Protein Alerjisi Belirtileri

1) Baş Dönmesi

Özellikle protein tüketiminden hemen sonra görülen bir belirtidir. Kişide baş dönmesi ile birlikte bulantı da başlar. Gözler de kararma meydana gelir. Protein alerjisinin önemli bir belirtisidir.

2) Ağrı

Ağrı da yine etkili bir şekilde ortaya çıkar. Protein tüketiminden sonra hemen başlayan bir belirtidir. Göğüs bölgesinde ağrı hissedilir. Göğüsten kaburgalara kadar yayılan bir ağrı söz konusudur.

3) İshal

Baş dönmesi ve mide bulantısı ile birlikte ortaya çıkan bir diğer belirti de ishaldir. İshal gün boyunca devam eder. Önemli bir belirtidir. Özellikle ishalde kan da görülmektedir. Kanlı ishal ortaya çıkar ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.

4) Kurdeşen

Ciltte çıkan bir belirti olarak bilinir. Vücutta kurdeşenler ortaya çıkar. Kurdeşen döküntüsü yaşanır ve bu durumda da protein alerjisi anlaşılır.

5) Nefes Darlığı

Nefes darlığı da yine önemli bir belirtidir. Sürekli olarak kişide nefes darlığı olabilir. Ayrıca protein tükettikten sonra ortaya çıktığından dolayı bu hastalıktan şüphelenilir.

Protein Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Protein alerjisinin en iyi tedavi yöntemi arasında diyet gelmektedir. Doktor tarafından bir diyet listesi hazırlanır. Bu diyet listesinde protein içermeyen besinler belirlenir. Bu şekilde 40 gün boyunca hastanın proteinsiz bir şekilde beslenmesi amaçlanır. Protein içermeyen gıdalar ile beslendikten sonra hasta daha sağlıklı bir yaşam sürer.

Protein Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Protein alerjisi tedavisinde ilk olarak kullanılan yöntem proteinsiz bir yaşam tarzının benimsenmesidir. Protein alerjisine sahip olan bir kişi protein içermeyen gıdaları tüketir. Bu şekilde tedavi başlar. Aynı zamanda alerjinin tedavisinde bir takım iğneler de hastaya uygulanır. Bu iğneler ile birlikte vücudun proteine karşı alerji geliştirmemesi amaçlanır.