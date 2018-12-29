Son Dakika Haberleri: Protein Tozu Sahte Kas Yapıyor - Alın Şunu! W/ Ağırsağlam

Protein Tozu Sahte Kas Yapıyor - Alın Şunu! W/ Ağırsağlam

36 dakika önce

Protein tozu neydi?

Protein tozu neydi? Protein tozu candı, hayattı, neredeyse markette satılan bir takviye edici gıdaydı. Sahte kas yapar mıydı peki? Yapmazdı tabi. Bize de bu dosyayı kapatmak düşer miydi? Düşerdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:40 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz Son Dakika! AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'yi Takımdan Gönderecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:16:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Protein Tozu Sahte Kas Yapıyor - Alın Şunu! W/ Ağırsağlam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]