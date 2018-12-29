Protein Tozu Sahte Kas Yapıyor - Alın Şunu! W/ Ağırsağlam
36 dakika önce
Protein tozu neydi?
Protein tozu neydi? Protein tozu candı, hayattı, neredeyse markette satılan bir takviye edici gıdaydı. Sahte kas yapar mıydı peki? Yapmazdı tabi. Bize de bu dosyayı kapatmak düşer miydi? Düşerdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:40 Kaynak: Youtube
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