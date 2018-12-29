Protein Tozu Sahte Kas Yapıyor - Alın Şunu! W/ Ağırsağlam

Protein tozu neydi?

Protein tozu neydi? Protein tozu candı, hayattı, neredeyse markette satılan bir takviye edici gıdaydı. Sahte kas yapar mıydı peki? Yapmazdı tabi. Bize de bu dosyayı kapatmak düşer miydi? Düşerdi.

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