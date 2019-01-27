Son Dakika Haberleri: Protem'in Hizmetleri Neler?

Protem'in Hizmetleri Neler?

28 dakika önce

Protem Satış Direktörü Yavuz Gürlek, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Protem Satış Direktörü Yavuz Gürlek, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Protem'in kullanıcının hayatını kolaylaştırmak adına sektöre sunduğu çözümleri anlatan Gürlek, "Dijital dönüşüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla ilerlemekte. Biz de Protem olarak Türkiye'deki dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için son kullanıcılara yeni çözümler ürettik. Bunlardan biri kullanıcıların artık kendi paralarını kendilerinin yatırıp kendilerinin çektiği bir sistem. Bu sistem sayesinde banknot ve madeni para olarak her türlü sorun ortadan kalkıyor ve mutabakata ihtiyaç duymayan kullanıcı, 0 hata ile ilerleyebiliyor" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32 

Türkiye, TV, Gürlek, Sektörel, Ekonomi
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