Son Dakika Haberleri: Protesto edilen senet tutarı ağustosta azaldı
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Protesto edilen senet tutarı ağustosta azaldı

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne göre ağustosta protesto edilen 74 bin senedin tutarı bir önceki aya göre yüzde 14 azalarak 1,6 milyar TL oldu.

Protesto edilen senet tutarı ağustosta azaldı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne göre ağustosta protesto edilen 74 bin senedin tutarı bir önceki aya göre yüzde 14 azalarak 1,6 milyar TL oldu.


TBB Risk Merkezi, ağustos ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.


Buna göre, ağustos ayında protesto edilen toplam 74 bin senedin parasal tutarı 1,6 milyar TL oldu. Senet sayısı bir önceki aya göre yüzde 4, senet tutarı yüzde 14 geriledi.


Yılın sekiz ayında ise protestolu senet sayısı 648 bin, toplam tutarı 14 milyar TL olarak gerçekleşti.


Ocak-ağustos döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve yüzde 3 ile Bursa izledi.


Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller Tunceli, Bayburt ve Hakkari olarak sıralandı.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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