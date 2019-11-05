Son Dakika Haberleri: Protesto ettiler, maça başlamadılar
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Protesto ettiler, maça başlamadılar

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya'da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonasında Seferihisar Cittaslow Takımı, maçları Alanya bölgesinden hakemlerin yönetmesine tepki gösterdi ve üçüncülük maçına başlamadı.

Protesto ettiler, maça başlamadılar, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya'da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonasında Seferihisar Cittaslow Takımı, maçları Alanya bölgesinden hakemlerin yönetmesine tepki gösterdi ve üçüncülük maçına başlamadı.


Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan Türkiye Plaj Futbolu final maçlarını, sadece Antalya bölgesinden hakemlerin yönetmesine finallere kalan takımlar tepki gösterdi. Alanyaspor Plaj Futbol Takımı ile Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol Takımının yarı final karşılaşmasında ise maçı yöneten hakemin kararı çok tartışıldı. Maçlara Alanyalı bir hakemin atanması ve FIFA hakemlerinin Türkiye finallerinde görev almaması tepki çekti.


Bu karara Seferihisar Cittaslow takımından da tepki gecikmedi. Seferihisar Cittaslow- Karasu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor üçüncülük maçında Seferihisar takımı TFF, kararı protesto ederek maça başlamadı. Durumu protesto eden takım, maçların FIFA hakemleri tarafından neden yönetilmediğini dile getirdi. - İZMİR

Seferihisar, Türkiye, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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