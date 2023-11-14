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Protesto için ünlü kahve zincirine gidip müşterilere bağıran kadın, sert bir cevapla karşılaştı - Son Dakika

Protesto için ünlü kahve zincirine gidip müşterilere bağıran kadın, sert bir cevapla karşılaştı

14.11.2023 10:14  - Güncelleme: 10:19

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamının ardından protestolardan nasibini alan markalardan biri de ünlü kahve zinciri oldu. Kaydedilen bir görüntüde, mekanda kahve içen müşteriler ile protesto için gelen bir kadın arasında ilginç diyaloglar yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamının ardından protestolardan nasibini alan markalardan biri de ülkemizdeki ünlü kahve zinciri oldu. Kaydedilen bir görüntüde, mekanda kahve içen müşteriler ile protesto için gelen bir kadın arasında ilginç diyaloglar yer aldı.

KATLİAM SONRASI BOYKOT BAŞLADI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail kentte 11 binden fazla insanı öldürdü. Gazze'de tam bir dram yaşanırken, katliam nedeniyle İsrail markalarına karşı boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

"SİZ İNSAN MISINIZ?"

Bunlardan birisi de ünlü kahve zinciri oldu. Sık sık bu mekanlardan kahve içen insanlar, markayı protesto etmek isteyen insanların hedefinde yer aldı. Son olarak da bir kadın, ünlü kahve zincirinin bir şubesinde oturan müşterilere laf attı. Kadın kahve içenlere seslenip "Ahirette ödeşeceksiniz. Siz Müslüman mısınız? Değilseniz diyecek bir sözüm yok da peki siz insan mısınız?" dedi. Oturan gençler ise "Burası Müslüman bir ülke değil yalnız haberin olsun. Laik bir ülke." yanıtını verdi.

"SENİ GAZZE'DE GÖRELİM"

Protestocu kadın bunun üzerine "Bebekleri öldürüyorlar, katliam yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Mekanda oturanlarda ise "Abla hemen Filistin'e. Seni Gazze'de görelim, göremiyoruz." yanıtını verdi.

SIK SIK PROTESTOCULARIN HEDEFİ OLUYOR

Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar sürerken, ünlü kahve zincirinin şubeleri sık sık eylemcilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir şubeye tekbir getirerek giren şahıs camları taşladı. Daha önce de birçok şubenin camlarına bebek kanını temsilen kırmızı boyalar atılmıştı.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Protesto için ünlü kahve zincirine gidip müşterilere bağıran kadın, sert bir cevapla karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Protesto için ünlü kahve zincirine gidip müşterilere bağıran kadın, sert bir cevapla karşılaştı - Son Dakika
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