Protestocular Hong Kong'un G20 gündemine alınmasını talep ediyor
1 saat önce
Hong Kong'da tartışmalı iade yasası tasarısını protesto etmek için sokaklara çıkan göstericiler, sorunun G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme getirilmesi için üye ülke konsolosluklarına başvurdu.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43
'da tartışmalı iade yasası tasarısını protesto etmek için sokaklara çıkan göstericiler, sorunun G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme getirilmesi için üye ülke konsolosluklarına başvurdu.
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