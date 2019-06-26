Son Dakika Haberleri: Protestocular Hong Kong'un G20 gündemine alınmasını talep ediyor
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Protestocular Hong Kong'un G20 gündemine alınmasını talep ediyor

1 saat önce

Hong Kong'da tartışmalı iade yasası tasarısını protesto etmek için sokaklara çıkan göstericiler, sorunun G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme getirilmesi için üye ülke konsolosluklarına başvurdu.

Protestocular Hong Kong'un G20 gündemine alınmasını talep ediyor, System.String[]
Hong Kong'da tartışmalı iade yasası tasarısını protesto etmek için sokaklara çıkan göstericiler, sorunun G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme getirilmesi için üye ülke konsolosluklarına başvurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43 
Hong Kong, Ekonomi
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