Son Dakika Haberleri: Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı
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Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı

6 saat önce

İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan protestocular, dünden beri Fransa ve İspanya'yı bağlayan AP 7 otoyolunda ulaşımı engelledi.

Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı, System.String[]

İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan protestocular, dünden beri Fransa ve İspanya'yı bağlayan AP 7 otoyolunda ulaşımı engelledi. Fransız polisi, Fransa tarafındaki protestoculara müdahale etti. Olaylarda 19 kişi gözaltına alındı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Katalonya bağımsızlık yanlısı destekçiler dün Fransa-İspanya sınırında önemli bir otoyol olan AP 7'yi kapatmıştı. Protestocuların beton bariyerlerle ulaşımı engellediği otoyol üzerindeki araçlar diğer yollara yönlendirildi. Bazı protestocuların ise şarkı söylemek için sahne kurduğu belirtildi.

Dünden beri her iki yönde de ulaşımı kapatan Fransa tarafındaki protestoculara,  Fransız polisi müdahale etmeye başladı. Fransız polisinin, protestocuların otoyoldan tahliyesi için müdahalesinde 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, Fransız polisinin, Fransa tarafındaki Le Perthus şehrindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve protestocuları İspanya tarafına yönlendirdiği bildirildi. Bunu üzerine ise protestocuların gösterilere, İspanya'nın La Jonquera şehrinden geçen N-II otoyolunda devam etmeye karar verdiği aktarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Protestocuların sahne kurması

-Otoyoldan görüntüler

-Polisin müdahalesi


TEM Otoyolu, İspanya, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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