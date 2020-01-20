Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz - Son Dakika
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Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz

19 dakika önce

Dünyanın dört bir yanından gelen patronları ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce kişi tarafından "Macron, seni evinden almaya geliyoruz" sloganıyla protesto edildi.

Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından gelen patronları ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce kişi tarafından "Macron, seni evinden almaya geliyoruz" sloganıyla protesto edildi.


Pazartesi günü Fransa'nın yatırımlara açık bir ülke olduğunu anlatmak ve yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan Macron, 200'den fazla yerli ve yabancı iş insanıyla Versay Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantıda 4 milyar euroluk yeni yatırım ve istihdam projeleri duyuruldu.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:02 
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