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Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz
19 dakika önce
Dünyanın dört bir yanından gelen patronları ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce kişi tarafından "Macron, seni evinden almaya geliyoruz" sloganıyla protesto edildi.
Dünyanın dört bir yanından gelen patronları ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce kişi tarafından "Macron, seni evinden almaya geliyoruz" sloganıyla protesto edildi.
Pazartesi günü Fransa'nın yatırımlara açık bir ülke olduğunu anlatmak ve yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan Macron, 200'den fazla yerli ve yabancı iş insanıyla Versay Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantıda 4 milyar euroluk yeni yatırım ve istihdam projeleri duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:02
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