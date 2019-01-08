Protestolara Dayanamayan Peru Başsavcısı İstifa Etti

Peru Başsavcısı Pedro Chvarry halkın tepkisine yol açan büyük çaplı bir yolsuzluk davası sonucu istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Peru Başsavcısı Pedro Chvarry halkın tepkisine yol açan büyük çaplı bir yolsuzluk davası sonucu istifa etme kararı aldığını duyurdu.



Peru Başsavcısı Pedro Chvarry sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada halkın tepkisine yol açan büyük çaplı bir yolsuzluk davası sonucu istifa etme kararı aldığını duyurdu. Chvarry, Cumhurbaşkanı Martn Vizcarra ile karşı karşıya kaldığı şiddetli kriz nedeniyle istifa dilekçesini Yüksek Savcılık Kuruluna sunacağını belirtti. Chvarry, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Cumhuriyet Savcılığı'nın özerkliği ve diğer özerk kuruluşların benzer şekilde anayasayı ihlal etmesini önlemek için istifa kararı aldım" dedi.



Peru'da halk bir haftadır sokaklarda



Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'in, içerisinde Peru'nun da olduğu yaklaşık 10 ülkenin devlet başkanlarından rüşvet alması ile ilgili başlayan kriz sonucu Peru halkı yaklaşık 1 hafta önce sokağa çıktı. Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk davası olarak kabul edilen Odebrecht davasından sorumlu iki savcı görevinden alındı. Aynı kriz ile yüzleşen diğer ülkeler arasında ise Arjantin, Kolombiya, Ekvador, ABD, Guatemala, Meksika, Mozambik, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile Afrika ülkesi Angola da var. Odebrecht şirketi ise son 20 yılda Güney Amerika'daki tüm büyük kamu ihalelerini alan şirket olarak tanınıyor. - LİMA

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