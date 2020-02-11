Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü - Son Dakika Dünya

Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu.

Irak'ın başkenti Bağdat yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu. Salı günü sıcaklıkların alışılmadık derecede düşmesi sonrası kar taneleri kenti kısa süreliğine de olsa beyaza boyadı.View on euronews

Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü

Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:12 
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