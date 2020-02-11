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Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü
7 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu.
Irak'ın başkenti Bağdat yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu. Salı günü sıcaklıkların alışılmadık derecede düşmesi sonrası kar taneleri kenti kısa süreliğine de olsa beyaza boyadı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:12
Son Dakika Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) İran'ın saldırısı sonrası "Yaralımız yok" diyen ABD'den günler sonra gelen itiraf Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor