Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü

Salı günü sıcaklıkların alışılmadık derecede düşmesi sonrası kar taneleri kenti kısa süreliğine de olsa beyaza boyadı.

Irak 'ın başkenti Bağdat yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu.

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