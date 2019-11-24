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Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG
6 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.
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