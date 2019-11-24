Son Dakika Haberleri: Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG
Son Dakika Güncel Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG - Son Dakika

Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.

Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:09 Kaynak: AA
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