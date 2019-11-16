Son Dakika Haberleri: Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi
Son Dakika 3. Sayfa Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi - Son Dakika

Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi

6 saat önce

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi.

Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi, System.String[]

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Protesto gösterilerine polis biber gazıyla müdahale etti.


Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler gösterilerinin birinci yılında başkent Paris'te toplandı. Göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.


Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron'un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekliler eylemi başlamıştı. - PARİS

Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı
Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:11:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]