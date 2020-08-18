Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı - Son Dakika

Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı

Belarus'ta tartışmalı seçimlerin ardından yüzde 80 oy oranıyla tekrar iktidara gelen Lukaşenko, büyük şehirlerdeki muhalif gösterilerin ardından ülkenin batı sınırına asker takviyesi yaptı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin batı sınırlarına askeri birlikler konuşlandırdıklarına ve onları tam teyakkuza geçirdiklerini belirtti.

Belarus devlet haber ajansı BelTa'nın aktardığına göre Lukaşenko, Belarus Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantı sırasında açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, "Son zamanlarda Belarus'un nerede bulunduğunu bilmeyen ülkelerin yöneticileri de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin temsilcilerinin açıklamalarını görüyoruz. Bu açıklamalar, Savunma Bakanlığı'nda bu konuyu ele aldığımızda devlet başkanının haklı olduğunu ortaya koyuyor. Tanrı'ya şükür buna karşılık verdik ve birliklerimizi ülkemizin batı sınırına konuşlandırarak onları tam teyakkuza geçirdik" dedi.

Savunma Bakanlığı'nın sınıra konuşlandırılan birlikler hakkında rapor verdiğini söyleyen Lukaşenko, bu birliklerin görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarının bildirdiğini vurguladı.

"MUHALEFETİN PLANI SAVAŞA YOL AÇABİLİR"

Bu arada Lukaşenko, Belarus muhalefetinin planlarının mezhepler arası ve etnik gruplar arası savaşa yol açabileceği uyarısı yaptı.

Belarus muhalefetinin programı olarak nitelediği ve içerisinde Moskova Patrikhanesi'nden ayrılıp otosefal Ortodoks Kilisesi kurulmasının önerildiğini belirttiği belgeyi eleştiren Lukaşenko, "Biz her zaman mezhepler arası barışın hakim olmasıyla gurur duyduk. Ortodokslar, Katolikler, kimse kimseye müdahale etmez. Ülkemizde çok sayıda Müslüman yaşıyor, Yahudiler ve diğerleri var. Şimdi bu topraklarda mezhepler arası, etnik gruplar arası savaşa çekiliyoruz. Her zaman gurur duyduğumuz şeyler yok olacak" dedi.

"MUHALEFET RUSÇA'YI YASAKLAMA NİYETİNDE"

Lukaşenko, muhalefetin Rusçayı yasaklama niyetinde olduğunu da kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça söylemiyorlar ancak Rusçayı yasaklamak istiyorlar. Belarusçanın aşağılanması nedeniyle cezai sorumluluk kavramı getiriliyor. Biz Belarusça ve Rusça konusunda nasıl bir tutuma sahip olduğumuzu belirledik. İkisi de resmi dil. Herhangi bir dilde konuşabilirsiniz. Burada İngilizce de yasak değil, başka bir dilde. İsterseniz Çince, İngilizce öğrenin."

"AB VE NATO'YA GİRERSEK BELARUS'U YOK EDERİZ"

Lukaşenko, muhalefetin AB ve NATO'ya katılma çağrılarına yanıt verdi.

AB ve NATO'ya katılım başvurusu yapmanın muhalefetin programında yer aldığını söyleyen Lukaşenko, " Ukrayna'da demokrasi sanırım yaklaşık 10 yıl önce tesis edildi. Ancak hiç kimse onları AB'ye de NATO'ya da almadı. Zira orada kimse kimseyi beklemiyor. Bizi hiç beklemiyorlar. Bunu yaparsak ülkemizi yok ederiz" diye konuştu.

"ÜLKEDEKİ OLAYLARDA HENÜZ TEPE NOKTASINA ULAŞMADIK"

Lukaşenko, ülkedeki olaylarda henüz tepe noktasının görülmediğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ülkemizde sadece içeriden değil, dışarıdan da sorunlar ortaya çıkacak. Bunlar tamamen koordine edilmiş eylemler, açık şekilde görüyoruz. Üstelik henüz tepe noktası görülmedi bile. Olaylar uygun şekilde gelişecek ancak biz hangi yönde gelişeceğini biliyoruz."

"RUS ASKERİ ÜSLERİNİN BİZİ NASIL TEHDİT ETTİĞİNİ ANLAMIYORUM"

Muhalefetin programında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çıkılmasının ve Belarus topraklarındaki Rus askeri üslerinin kapatılmasının öngörüldüğünü söyleyen Lukaşenko, "Askeri üslerin bizi nasıl tehdit ettiğini anlamıyorum. Bunlar askeri birlikler bile değil. Oralarda çalışanların yüzde 90'ı Belarus vatandaşı ve bundan para kazanıyorlar" diye konuştu

Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği, Belarus, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:16

Son Dakika Dünya Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı - Son Dakika Dünya
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