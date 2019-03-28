Protestolu senette yüzde 59 artış
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam 82 bin senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam 82 bin senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 artışa işaret ediyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:42
Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi
Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar
Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı
Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı