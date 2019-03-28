Protestolu senette yüzde 59 artış

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam 82 bin senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam 82 bin senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 artışa işaret ediyor.

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