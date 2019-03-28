Son Dakika Haberleri: Protestolu senette yüzde 59 artış

Protestolu senette yüzde 59 artış

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam 82 bin senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu.

Protestolu senette yüzde 59 artış, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam 82 bin senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 artışa işaret ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:42 

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Protestolu senette yüzde 59 artış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]