PROTESTONUN ARDINDAN GECEYİ PARKTA GEÇİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE POLİS İZİN VERMEDİ 6 GÖZALTI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasını protesto etmek için basın açıklamasının ardından geceyi parkta geçirmek isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir parkta toplanan aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu grup, 'Barınamıyoruz' yazılı pankart açıp, basın açıklamasının ardından geceyi parkta geçirmek istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre basın açıklaması yapılması ve pankart açılmasının yasak olduğunu söyleyerek, grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarına rağmen parktan ayrılmayan 6 kişi gözaltına alındı. Polis minibüsüne bindirilen 6 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.