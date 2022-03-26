PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ - Son Dakika
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PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ

26.03.2022 20:39

AMASYA'da antrenmana giderken dengesini kaybedip, raylara düşen ve trenin çarpmasıyla sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut (15), protez ayakla döndüğü yeşil sahada arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katıldı.

AMASYA'da antrenmana giderken dengesini kaybedip, raylara düşen ve trenin çarpmasıyla sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut (15), protez ayakla döndüğü yeşil sahada arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katıldı.

Kentteki tren garında, 14 Ocak'ta meydana gelen kazada, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. Sağ ayağı raylara sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bulut, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı bilek kısmından kesildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Amasya'ya, evine dönen Bulut'a, dün Ankara'da protez ayak takıldı. Bulut, geldiği Amasya'da ayağının tozuyla, sahalara dönüp, takım arkadaşlarının idmanına katıldı. Mutluluğu gözünden okunan Eren Bulut, uzun aradan sonra ayağını kullanarak topa vurdu, arkadaşlarının çalışmalarına destek verdi.

'SAHALARI ÖZLEMİŞİM, KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDİYORUM'

Sahaları özlediğini ifade eden Eren Bulut, 'Tekrar yürüyebilmek çok güzel şimdiye kadar yanımda olan bana destek takım arkadaşlarıma, hocalarıma herkese çok teşekkür ederim. Hedeflerim Ampute Milli Takımı. Bu yolda inşallah Ampute Milli Takımı'nda başarılı olurum. Ampute Milli Takımında Savaş abim var, onlardan çok destek gördüm. Bana moral, motivasyon oldu. Bu süreçte onlara teşekkür ederim. Sahaları özlemişim, kaldığım yerden devam ediyorum' diye konuştu.

ODTÜ'NÜN AMPUTE TAKIMINDA OYNAYACAK

Eren'in ODTÜ'de hem eğitim göreceği hem de ODTÜ'nün ampute takımında oynayacağının müjdesini veren antrenör Rasim Tufanoğlu da 'Çok mutluyuz. Hayatını normal yürüyerek sağlamasını Allah bize ve Eren'e nasip etti, çok mutluyuz. Ankara'da Amasyalı Ampute'de oynayan Savaş kardeşimiz var. Savaş kardeşimiz kazanın olduğu bugüne kadar Eren'i ve bizi hiç yalnız bırakmadı. ODTÜ'nün ampute takımı var. Eren büyük ihtimalle eğitimini orda tamamlayacak, hem de ODTÜ'nün ampute takımında oynayacak. Eren bir proteze alışsın. İnşallah bundan sonrada Ampute Milli Takımında oynar, Eren ile daha gurur duyarız. Protezi için yardım herkese minnettarız. Amasya'da herkes Eren'i soruyor. Allah razı olsun herkesten' dedi. (DHA)

PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ
PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ
PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Amasya, Protez, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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