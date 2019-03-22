Protez Bacağı Kırılan Kadına Belediye Başkanı Başsoy'dan Destek

Erzincan
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
'un kentte protez bacağı kırıldığı için ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 70 yaşındaki Nazengül Taşkın'a yeni protez bacak alacağı bildirildi.
Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Başsoy, AK Parti
Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman
, Burhan Çakır
ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile 2005 yılında kaybettiği ayağının yerine takılan protez bacağının bir süre önce kırılması sonucunda ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Nazengül Taşkın'ı evinde ziyaret etti.
Taşkın ile bir süre sohbet eden Başsoy, kadına yeni protez bacak alma sözü verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başsoy, belediye olarak her zaman engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Nazengül hanımın yaklaşık bir süre önce protez bacağı kırılmış ve kendisi zor duruma düşmüştür. Bu bizleri çok üzdü. Biz de kendisinin bu durumuna sessiz kalmadık. En kısa zamanda yeni proteziyle normal yaşantısına devam edecek. Onun mutluluğu bizlere umut oldu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın." dedi.
Taşkın ise geçim sıkıntısı yaşadıklarından dolayı yeni protez alacak durumunun olmadığını belirterek, "Yaklaşık iki aydır yürüyemiyordum, yerde sürünüyordum, şimdi yeni protez bacağıma kavuşacağımdan dolayı çok mutluyum. Yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.