Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi - Son Dakika

Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi

11.01.2021 13:29
Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi, System.String[]

Otobüs kaptanlığı yaparken büyük bir facianın önüne geçerek otobüsteki 50 kişinin hayatını kurtaran ve yaşadığı kaza sonrasında her iki bacağı ile el parmaklarından bazıları kaybeden Ramazan Aslan, su satarak protez için para biriktirmeye çalışıyor.

Otobüs kaptanlığı yaparken büyük bir facianın önüne geçerek otobüsteki 50 kişinin hayatını kurtaran ve yaşadığı kaza sonrasında her iki bacağı ile el parmaklarından bazıları kaybeden Ramazan Aslan, su satarak protez için para biriktirmeye çalışıyor. Aslan için Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) tarafından yardım kampanyası başlatılırken, ünlü sanatçı Haluk Levent destek çağrısında bulundu.

10 yıl önce Sivas-Aydın seferi sırasında yolda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle iki bacağı ve 5 el parmağı kesilmek zorunda kalan Ramazan Aslan, 3 yıla yakın süre hastanede tedavi gördü. O günden sonra hayatını engelli bir vatandaş olarak sürdürmeye başlayan Aslan, yeniden yürüyebilmek için Atatürk Kent Meydanı'nda akülü tekerlekli sandalyesinin arkasında yaptırdığı kasa ile su satmaya başladı. Kendisi için gerekli olan protezin 200 bin TL'ye varan parasını biriktirmeye çalışan Aslan, hayırseverlerden destek bekliyor.

Haluk Levent çağrıda bulundu

Aydın Valiliği tarafından kendisi için yardım hesabı açılan Aslan'a bir destek de AHBAP'dan geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP, Aslan için harekete geçti. Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda, "Ramazan abimiz geçirdiği trafik kazası sonucu iki ayağını da kaybetti. Çocuklarına bakması için çalışmak istiyor. Valilik protez bacak için onay verdi. 200 bin liraya ihtiyaç var. Haydi canlarım, yaparız biz" ifadelerine yer verdi.

"Bu güne kadar 87 bin 500 TL toplandı"

Kendisi için Vakıf Bank'ta TR32 0001 5001 5800 7311 8229 91 IBAN numarası ile açılan hesapta bu güne kadar 87 bin 500 TL toplandığını ifade eden Aslan, hayırseverlerden destek bekliyor. Yolcularının hayatlarını kurtarmak için kendi bacaklarını feda ettiğini ve yine olsa hiç düşünmeden yine aynı şeyi gözünü kırpmadan yapacağını ifade eden Aslan, "2010 yılının Şubat ayında şehirlerarası otobüs kaptanı olarak görev yaparken, Sivas-Aydın seferinde Sivas 70'inci kilometrede aracımın kayması sonucu yolda kaldık. Muavine araca takoz koy dememe rağmen, üşüdüğünü beyan edip araca girmiş. Sol lastiğin zincirini taktıktan sonra sağ lastiğin zincirini takarken otobüsün kaydığını gördüm. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden kendimi lastiklerin önüne attım. -16 derece soğukta 6 saat aracın altında kurtarılmayı bekledim. Hava şartlarından dolayı kısa zamanda yardım ekipleri size ulaşamıyor. Geldiklerinde de lastik altında ezilen bacaklarım kesilmek zorunda kaldı. Otobüste 10'u çocuk 50 yolcu vardı. Yolculardan biri doktormuş. Olay yerinde ilk müdahaleyi bana o yaptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Yaklaşık 3 yıl hastanede tedavi gördüm. Ayaklarım ezilmeden dolayı el parmaklarım ise soğuk havada donmadan dolayı kesildi. Sonrasında engelli bir vatandaş oldum. Halimden çok şükür memnunum, benden daha kötü durumda olan insanlarda var. Doktorlar protez takılırsa yürüyebileceğim söyledi. Tek istediğim yürüyebilmek. Kimseden herhangi bir başta beklentim yok. Dostlarımla kucaklaşabileceğim günü iple çekiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi
Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi
Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi
Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi
Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Protez bacağına kavuşması için ünlü sanatçı devreye girdi - Son Dakika


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