Protez bacağına Santos arması işleyen Suriyeli Hamis'e teşekkür mesajı - Son Dakika

Protez bacağına Santos arması işleyen Suriyeli Hamis'e teşekkür mesajı

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protez bacağı yenilenince üzerine hayranı olduğu Santos takımın armasını işleyen 8 yaşındaki Suriyeli Hamis el Gacir için Brezilya'nın köklü kulübünden teşekkür mesajı paylaşıldı.

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protez bacağı yenilenince üzerine hayranı olduğu Santos takımın armasını işleyen 8 yaşındaki Suriyeli Hamis el Gacir için Brezilya'nın köklü kulübünden teşekkür mesajı paylaşıldı.

Esed rejimine ait savaş uçaklarınca yaklaşık 2,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve babası Muhammed Sera el Gacir ile geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis'in futbol sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma gönderdiği, Brezilya kulübü Santos'un ailesiyle ülkeye davet ettiği, Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar'ın sosyal medyadan görüntülü teşekkür mesajı gönderdiği Hamis, yeni bir mutluluk yaşıyor.

Yenilenen protez bacağına hayranı olduğu Santos takımının armasını işleyen Hamis el Gacir için Brezilya kulübü sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda, "Sevgili Suriyeli destekçimiz Hamis, Santos FC'ye olan sevgisini göstermeye ve Santos'u heyecanlandırmaya devam ediyor. Sevginiz için teşekkürler Hamis. Sen çok özel bir çocuksun." ifadeleri kullanıldı.

Takımın bir taraftar grubu da Hamis'e Santos'un forma, şapka ve atkısını gönderdi.

"Futbolu ve Santos'u çok seviyorum"

Hamis, AA muhabirine, protezine Santos'un armasını işlediğini söyledi.

"Futbolu ve Santos'u çok seviyorum, artık takımım her zaman benimle olacak." diyen Hamis, "Bana forma ve çeşitli hediyeler gönderen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakında Brezilya'da olacağız." diye konuştu.

Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlunun futbol sevdalısı olduğunu, bacağını kaybetmesine rağmen bu sevdanın azalmadığını dile getirdi.

Daha önce takımın formasıyla sokakta futbol oynadığı görüntüleri izleyen kulüp yönetcilerinin, kendilerini Brezilya'ya davet ettiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle gidemediklerini anlatan Gacir, "Hamis'in protezi yenilendi, o da takılan protez bacağına Santos takımın armasını işledi." dedi.

Protez bacağındaki arma görüntüsünü Santos'a attıklarını ve kulübün sosyal medya hesabından Hamis için teşekkür mesajı paylaşıldığını aktaran Gacir, şöyle konuştu:

"Takım bize ulaşarak Hamis'in armalı protez bacağından ve takıma olan sevgisinden dolayı teşekkür etti ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takımın taraftar grubu da bize ulaştı ve oğluma forma, şapka ve atkı gönderdi. İnşallah pandemi biter ve pasaport sorunumuz çözülürse Brezilya'ya gitmek istiyoruz."

Protez bacağına Santos arması işleyen Suriyeli Hamis'e teşekkür mesajı

Brezilya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Protez bacağına Santos arması işleyen Suriyeli Hamis'e teşekkür mesajı - Son Dakika
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